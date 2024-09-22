Москва, 22 сентября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Выплаты пенсионерам силовых ведомств проиндексируют с 1 октября. Об этом 22 сентября сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Пенсионные выплаты для бывших военных, сотрудников МВД России, Росгвардии, МЧС РФ, Федеральной службы безопасности вырастут на 5,1%. При этом, по словам эксперта, изначально был запланирован рост на 4,5%, уточняется в материале «Российской газеты».

Летом текущего года процент учёта денежного довольствия при назначении пенсий гражданам этой категории повысился с 85,47% до 89,83%, отметил Балынин. Изначально предполагалось, что цифра составит до 89,32%.

Ранее, 21 сентября, депутат Государственной думы Светлана Бессараб отметила, что после индексации пенсии вырастут в среднем на 600–650 рублей и составят порядка 42 тыс. рублей.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) 20 сентября сообщил, что до конца текущего года в Государственную думу на рассмотрение внесут законопроект о ежегодной выплате россиянам 13-й пенсии. По его словам, предлагаемые выплаты рассматриваются как материальная помощь для наименее защищённых слоёв населения, доходы которых не успевают за темпами роста цен в условиях повышенной инфляции.

Президент России Владимир Путин 9 августа подписал закон о повышении пенсии для россиян старше 80 лет, а также для инвалидов I группы, кроме инвалидов с детства. С 1 января 2025 года указанные категории начнут получать надбавку 1200 рублей. Выплаты будут ежегодно индексироваться.