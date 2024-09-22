Доцент Балынин заявил об индексации пенсий экс-сотрудникам силовых ведомств
Москва, 22 сентября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Выплаты пенсионерам силовых ведомств проиндексируют с 1 октября. Об этом 22 сентября сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Пенсионные выплаты для бывших военных, сотрудников МВД России, Росгвардии, МЧС РФ, Федеральной службы безопасности вырастут на 5,1%. При этом, по словам эксперта, изначально был запланирован рост на 4,5%, уточняется в материале «Российской газеты».
Летом текущего года процент учёта денежного довольствия при назначении пенсий гражданам этой категории повысился с 85,47% до 89,83%, отметил Балынин. Изначально предполагалось, что цифра составит до 89,32%.
Ранее, 21 сентября, депутат Государственной думы Светлана Бессараб отметила, что после индексации пенсии вырастут в среднем на 600–650 рублей и составят порядка 42 тыс. рублей.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) 20 сентября сообщил, что до конца текущего года в Государственную думу на рассмотрение внесут законопроект о ежегодной выплате россиянам 13-й пенсии. По его словам, предлагаемые выплаты рассматриваются как материальная помощь для наименее защищённых слоёв населения, доходы которых не успевают за темпами роста цен в условиях повышенной инфляции.
Президент России Владимир Путин 9 августа подписал закон о повышении пенсии для россиян старше 80 лет, а также для инвалидов I группы, кроме инвалидов с детства. С 1 января 2025 года указанные категории начнут получать надбавку 1200 рублей. Выплаты будут ежегодно индексироваться.