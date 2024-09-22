Таллин, 22 сентября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Эксгумация останков советских воинов в Эстонии, освободивших республику от нацистов в годы Великой Отечественной войны, является актом государственного вандализма, заявил 22 сентября временный поверенный в делах России в республике Ленар Салимуллин.

Александр Рюмин/ТАСС

Российский дипломат отметил, что администрация премьера-министра Эстонии Кристена Михала продолжает уничтожать монументы бойцам Красной армии, которые ценой собственных жизней подарили эстонцам свободу.

«Кроме того, тенденцией последнего времени стала эксгумация останков нашедших здесь упокоение борцов с коричневой чумой. Новости о подобных бесчинствах появляются с прискорбной регулярностью», — заявил Салимуллин.

Эстонские власти в мае провели на Таллинском военном кладбище расчистку площади перед монументом участникам «Освободительной войны» 1918–1920 годов. Дипломат рассказал, что прах 38 захороненных там красноармейцев был кощунственно поднят из-под земли. Эстонские власти распорядились демонтировать плиты с именами погибших героев.

Теперь аналогичное происходит в парке Ильматсалу в Тарту.

Салимуллин назвал эстонские власти, действующие подобным образом, гробокопателями. Их действия Москва рассматривает как акты государственного вандализма, направленные на пересмотр итогов Второй мировой войны.

«Тем более что позорное глумление над павшими воинами происходит на фоне подчёркнуто уважительного отношения к памятникам нацистским коллаборационистам», — процитировало Салимуллина агентство «РИА Новости».

Он добавил, что местные власти тщательно охраняют имеющиеся монументы в честь эстонских легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС», а также разрешают проводить новые. Так, в конце июля в городе Йыхви провели торжественную церемонию открытия мемориала служившим в этом подразделении пособникам Гитлера.

Как сообщало ИА Регнум, в Эстонии в 2022 году уничтожили ряд памятников воинам Красной армии и убрали из людных мест несколько братских могил, находившихся в центрах городов.

На территрии энергетического предприятия Enefit Power в Ауэвере убрали советский военный монумент без согласования с работниками, профсоюзами и местными жителями. Через некоторое время в полицию поступили сведения о том, что кто-то сжёг экскаватор, которым уничтожали памятник.

В августе в Нарве демонтировали советский танк-памятник Т-34. Многие местные жители были против.

В октябре 2022 года на острове Хийумаа в Кярдле власти демонтировали советский военный памятник, известный среди местных жителей как «Каменный Юри». Монумент переместили в местный музей.

Позже эстонские власти взялись за могилы советских воинов, расположенные непосредственно на кладбищах.

Замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин в июле заявил ИА Регнум, что снос памятников бойцам Красной армии в европейских странах может прекратиться только после победы России в спецоперации.