Москва, 22 сентября, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Беспилотники (БПЛА) необходимо выделить в отдельный род войск Вооружённых сил России. Такое мнение 22 сентября высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходаренок.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Он напомнил в беседе с «Газета.Ru», что недавно военнослужащие и командиры штатных подразделений операторов БПЛА, разработчики и производители дронов обратились к министру обороны России Андрею Белоусову с предложением создать такой вид войск. Они подчеркнули, что на сегодня в некоторых подразделениях ВС России взводы и роты БПЛА ― это неработающая структура подразделения, где собраны занимающиеся посторонними задачами, не связанными с дронами, статисты.

«Во многих войсковых соединениях, которые находятся вне зоны СВО, данные подразделения БПЛА полностью укомплектованы военнослужащими срочной службы. Многие штатные подразделения БПЛА не имеют на вооружении необходимого имущества для выполнения боевых задач», — уточнил Ходаренок

Он отметил, что командиры отправляют подготовленных бойцов подразделений дронов в штурмовые и другие подразделения для выполнения боевых задач, не связанных с их изначальной специализацией. Это негативно сказывается на боеспособности ВС России, подчеркнул эксперт.

«Все проблемы, перечисленные авторами письма, решаются практически сразу, если будет принято решение о создании нового рода войск», ― указал Ходаренок.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 19 сентября заявил, что выпуск беспилотных летательных аппаратов в России в 2024 году планируется нарастить в десять раз. Он напомнил, что всего за 2023 год в Вооружённые силы поставили порядка 140 тыс. дронов различных типов. Глава государства отметил, что также ведётся создание новых типов беспилотных систем и безэкипажных катеров, роботизированных платформ многоцелевого применения, при этом большую их часть планируется направить в войска на линии фронта. Президент указал на необходимость полного удовлетворения нужд армии России в этом виде вооружений.

Днём ранее российский лидер заявил, что ВС России обеспечат беспилотными авиасистемами разных типов — от стратегических и тяжёлых до малых и сверхмалых. Российские военные получат беспилотники, с помощью которых можно будет вести патрулирование и контрбатарейную борьбу, также у них появятся дроны-сапёры, минёры и истребители.