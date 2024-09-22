Таллин, 22 сентября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Многие эстонцы чтят память советских воинов, освобождавших республику от фашистской оккупации, заявил 22 сентября временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин.

В. Бабайлов/РИА Новости Памятник советским воинам-освободителям Таллина

«Несмотря на демонстративные попытки нынешних властей Эстонии переписать историю, предав забвению подвиг красноармейцев, многие жители республики продолжают относиться к упомянутой дате с глубоким почтением», — сказал он «РИА Новости» по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистской оккупации.

Салимуллин подчеркнул, что эстонцы помнят о вкладе в общую победу воинов национальных формирований, в том числе передового отряда 8-го Эстонского стрелкового корпуса, который одним из первых вошёл в освобождённый Таллин.

«Наш общий долг — быть достойными памяти героев-освободителей», — отметил российский дипломат.

Он уточнил, что в этот день сотрудники посольства совместно с представителями соотечественных организаций республики посетят Таллинское военное кладбище, где состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику воину-освободителю. После этого на встречу в посольство будут приглашены ветераны, состоится показ современной версии фильма «А зори здесь тихие…», а также организована тематическая выставка.

В июле в эстонской деревне Техумарди на острове Сааремаа начали сносить надгробия в месте захоронения советских воинов. Сообщалось, что останки перезахоронят неподалёку в деревне Лымала без восстановления плит с именами погибших.

Посольство России в Таллине направило ноту протеста в министерство иностранных дел Эстонии с призывом остановить перенос захоронений советских воинов в стране. Отмечается, что в ночь с 8 на 9 октября 1944 года в этом месте произошло тяжелейшее сражение Великой Отечественной войны. При освобождении острова от немецко-фашистских захватчиков погибли сотни советских воинов, среди которых огромное количество эстоноземельцев.

Политолог, историк, публицист, кандидат педагогических наук, заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил в беседе с ИА Регнум, что снос памятников советским воинам-освободителям в европейских странах может прекратиться только после победы России в спецоперации.