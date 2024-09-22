Москва, 22 сентября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. В ночь на 22 сентября аэропорты Волгограда и Астрахани закрывали из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом 22 сентября сообщил Telegram-канал SHOT.

Эрик Романенко/ТАСС

По его информации, аэропорт Волгограда перестал принимать и отправлять рейсы в 01:40 мск, из-за чего было задержано два рейса — на вылет и на прибытие.

При этом аэропорт Астрахани закрыли около 00:40 мск и там задержали три рейса. Около 05:00 ограничения отменили.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 сентября губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об отраженной в регионе атаке беспилотников. Он уточнил, что в результате этого никто не пострадал.

Позднее в этот же день стало известно, что российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 106 украинских дронов самолётного типа. В Минобороны уточнили, что также военные армии РФ за это время уничтожили шесть французских управляемых бомб Hammer, шесть американских реактивных снарядов HIMARS и две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные управляемые ракеты С-200.