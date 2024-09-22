Курск, 22 сентября, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Север» уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» самоходную артиллерийскую установку «Акация» Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 22 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Данные о дислокации 152-мм установки военные получили в ходе разведки. Украинские бойцы укрыли её в одном из перелесков в районе Зелёного Шляха.

«Прямым попаданием оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» поразил артустановку», — заявили в оборонном ведомстве.

На кадрах объективного контроля с места зафиксировали детонацию боекомплекта машины ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области. На кадрах объективного контроля зафиксировали прямое попадание фугасной авиабомбы по цели.

В тот же день экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил скопление личного состава и боевой техники ВСУ в курском приграничье. Для атаки на цели использовались авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Всего с момента нападения на Курскую область 6 августа украинская армия потеряла более 15,7 тыс. военных и большое количество техники, в том числе 124 танка.