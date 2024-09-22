Владимир, 22 сентября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Власти Владимирской области провели мероприятия по эвакуации жителей Киржачского и Меленковского районов. Об этом 22 сентября сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В Киржачском и Меленковском районах были проведены мероприятия по эвакуации. Ночью все граждане вернулись домой. Обстановка в регионе под контролем», — написал он в Telegram-канале.

Авдеев добавил, что регион оперативно отреагировал на сигналы об угрозе, правительство области, муниципалитеты, профильные ведомства и службы работали в режиме готовности к принятию мер для обеспечения безопасности населения.

О какой именно угрозе идет речь, Авдеев не уточнил.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 22 сентября силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 15 украинских беспилотников, в том числе четыре в Ростовской области, в Курской два, а также по одному в Астраханской, Белгородской и Воронежской областях. Кроме того, шесть дронов уничтожили над акваторией Азовского моря.

21 сентября в Тихорецком районе Краснодарского края на месте падения фрагментов БПЛА вспыхнул пожар. Возгорание перешло на взрывоопасные объекты и началась детонация. Из посёлка рядом с местом инцидента решено было вывезти жителей. Всего эвакуировали 1,2 тыс. человек.