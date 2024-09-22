В московской Щербинке загорелись несколько торговых рядов
Москва, 22 сентября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Несколько торговых рядов загорелись 22 сентября в Щербинке на территории Москвы, передаёт РЕН ТВ.
Кадр из видео
Пожар вспыхнул на улице Железнодорожной. В тушении участвуют 53 специалиста, задействовано 18 единиц техники.
Очевидцы опубликовали кадры борьбы с огнём.
Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября загорелся рынок в городе Аксае в Ростовской области. Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м, 25 торговых павильонов оказались охвачены огнём.
В производственном здании в Подольске 20 сентября крупный пожар охватил 4,8 тыс. кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. На горящий объект было сброшено 210 т воды. Через сутки пожар полностью потушили.