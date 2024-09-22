Москва, 22 сентября, 2024, 11:36 — ИА Регнум. В западных странах всё ещё есть «трезвые головы», с должным вниманием анализирующие слова президента России Владимира Путина об ответе на дальнобойные удары вглубь РФ и понимающие, что они означают. Об этом 22 сентября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Остаются трезвые головы [на Западе], которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они на самом деле значат», — сказал Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Фрагмент беседы с представителем Кремля опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер посоветовал считающим возможной военную победу над Россией людям лучше изучать историю. По его словам, большая часть жителей России, невзирая на «первоначальные сомнения», поддерживает российского лидера.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17 сентября заявил, что разрешение украинским боевикам наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами западного производства якобы не станет нарушением красных линий, приводящим к эскалации конфликта. Он также заявил, что поддерживает Великобританию и Францию, выступивших за снятие ограничений на удары по территории РФ.

Депутаты Европарламента 19 сентября приняли резолюцию об отмене ограничений на удары западным оружием вглубь территории России. Эти резолюции не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, но их используют для продвижения различных политических позиций.

Президент РФ 12 сентября назвал подменой понятий звучавшие на Западе обсуждения о якобы разрешении Киеву использовать высокоточное оружие НАТО для ударов вглубь российской территории, потому что у украинских боевиков нет таких специалистов и разведданных со спутников блока. Путин добавил, что в этом случае речь идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте на Украине против России.