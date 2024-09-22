Москва, 22 сентября, 2024, 11:08 — ИА Регнум. В мире фиксируется рекордный рост цен на золото, стоимость одной унции которого впервые в истории превысила 2650 долларов. За счёт подорожания металла инвесторы могут получить прибыль. О шести способах преумножить капитал рассказали 21 сентября в РБК.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

По словам экспертов, при покупке акций золотодобывающих компаний инвестор может рассчитывать не только на их рост, но и на дивиденды. Новичкам советуют обратить внимание на ценные бумаги «Полюса», выплаты по ним невысокие, но прогноз рынка положительный. Также в числе возможных приобретений — акции «Южуралзолота» (ЮГК) и «Селигдара».

Для более консервативных вкладчиков могут быть интересны биржевые паевые инвестиционные фонды (ПИФ) на золото. На московской бирже их пять. Инструмент хорош для долгосрочных вложений и тех, кто предпочитает «купить и забыть», отмечают эксперты.

Следующий способ заработать на золоте — приобретение монет из драгметалла. С начала года они продемонстрировали доходность в 24%.

Также финансовые аналитики выделяют покупку фьючерсов на золото. На бирже они представлены несколькими видами. Подойдут для краткосрочных сделок. Последними способами являются обезличенный металлический счет (ОМС) и спотовый контракт GLDRUB_TOM. Стоимость первого привязана к курсу драгметалла. При закрытии вклада выплачивается денежный его эквивалент. GLDRUB_TOM представляет контракт на покупку/продажу золота на биржевом рынке драгметаллов Мосбиржи с пострасчётами. Инвестору выдаётся «бумажное» золото, привязанное к цене золота и динамике рубля.

В марте в беседе с ИА Регнум директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец отметил, что инвестиционное золото растёт, потому что на фоне надвигающегося экономического кризиса золото всегда дорожает. Эксперт отметил, что самые лучшие инвестиции — это физическое золото, то есть слитки, которые и через сто лет не потеряют своей стоимости. При этом «металлические» счета — это бумажное золото, и оно менее интересно для инвестиций, физическое — более надёжно.