Калуга, 22 сентября, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Калужский областной суд продолжает рассматривать уголовное дело, возбуждённое против семьи Новиковых, похитивших в конце ноября восьмилетнюю девочку. На последнем заседании суд так и не вынес приговор, сообщило 22 сентября агентство «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Уголовное дело, фигурантами которого являются Ирина Новикова, её бывший муж Дмитрий и нынешний муж Аркадий, было направлено в суд в конце июля. Первое слушание состоялось 12 августа.

Новикова сейчас находится под домашним арестом в связи с тем, что у неё пять несовершеннолетних детей, один из которых ребёнок-инвалид. Её старший сын 21-летний Андрей заключил со следствием досудебное соглашение, и дело против него выделили в отдельное производство.

Последнее слушание по делу Новиковых состоялось 17 сентября. Приговор судьи не вынесли, поскольку сторона защиты потребовала дополнительную проверку экспертов.

«Не учли показания соседей, которые имеются в уголовном деле, о психическом состоянии девочки. В случае, если экспертиза вызывает сомнения, мы имеем право подать ходатайство», — заявил адвокат Новиковой Анатолий Степин.

Следующее заседание состоится 29 октября. Ожидается, что суд вынесет приговор на этом заседании.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября появилась информация о пропаже второклассницы в городе Козельске. В районе трёх часов дня она вышла из школьного автобуса на своей остановке, дошла до угла, после чего её никто не видел.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 126 («Похищение человека») и ст. 163 («Вымогательство»). Подруга матери девочки рассказала, что неизвестные сообщили о похищении. Пришло SMS-сообщение с требованием выкупа в размере 1,5 млн рублей в криптовалюте.

Ребёнок нашёлся 30 ноября, девочку доставили в больницу для осмотра. Выяснилось, что похитители испугались поднявшейся шумихи и высадили ребёнка на безлюдной трассе в Тульской области. Девочка пошла к ближайшим домам, постучалаи и попросила помочь. Дверь открыла пожилая женщина. Пенсионерка успокоила ребёнка и вызвала полицию.

Похитителей задержали к утру 1 декабря в селе Касьяново. На допросе Новиковы рассказали, что удерживали девочку на окраине деревни в своём двухэтажном доме.