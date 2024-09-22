Варшава, 22 сентября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Для эвакуации жителей Польши, оказавшихся в затопленных районах, военные стали применять советские автомобили-амфибии ПТС-М, эксплуатируемые с 1970-х годов. Об этом сообщило издание Moto со ссылкой на Генеральное командование видов Вооруженных сил Польши.

TOMASZ WOJTASIK/EPA/ТАСС

Автомобили, которым не менее 50 лет, применили, потому что других нет, указано в материале от 19 сентября.

По информации издания, всего на вооружении армии стоит чуть более 100 амфибий, четверть из которых уже направлена в пострадавшие от стихийного бедствия районы. При этом основную часть составляют ПТС-М. Автомобили помогают военным добираться до мест, где не пройдёт колёсная техника, и вывозить оттуда жителей.

Транспортер ПТС-М разработали в СССР в 1965 году на базе модели 1961 года. У него увеличенная грузовая площадка и есть обогревательные приборы в кабине экипажа. В польскую армию техника поступила ещё в начале 1970-х годов, отмечает издание. Основные работы по ремонту спецтранспорта провели после наводнения 2010 года.

«Наводнение заставило технику в пенсионном возрасте покинуть укромные уголки полигонов и показать себя публике», — указано в материале.

Уточняется, что в спасательных работах также задействованы вертолёты PZL W-3 Sokół, выпускавшиеся с 1985 года. Издание призвало польские власти задуматься об обновлении техники, пока она не достигла предельного износа.

Как сообщало ИА Регнум, в страны Центральной и Восточной Европы пришёл шторм «Борис». С 12 сентября на Румынию, Австрию, Чехию, Венгрию и Словакию обрушились ливни, которые привели к наводнениям.

Сильнейшее наводнение застало врасплох и Польшу. Из-за паводка пришлось эвакуировать 1,6 тыс. человек. Варшава на границе с Чехией закрыла переход Голковице после того, как река вышла из берегов. В польском городе Клодзко уровень воды в местной реке поднялся до 6,7 м, побив рекорд наводнения в 1997 году, которое частично повредило город и унесло 56 жизней.

Обозреватель Аркадиуш Микса отметил, что у Польши недостаточно денег на строительство дамб, так как финансы тратятся на помощь Украине. Он иронично выразил надежду, что жители Украины в знак солидарности с поддерживающей их страной помогут Польше навести порядок после наводнения.