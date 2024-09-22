Москва, 22 сентября, 2024, 10:39 — ИА Регнум. В России вырос спрос на обновлённую IT-ипотеку: так, за два месяца соответствующий показатель увеличился на 50%. Об этом стало известно в воскресенье, 22 сентября, из данных девелоперской компании «Мармакс».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Как отметили эксперты, на которых ссылается «Газета.Ru», в некоторых регионах страны спрос на новостройки по этой программе в общем составе заявок достигает 30%.

«Начало делового сезона спровоцировало рост покупательской активности, в том числе и в рамках обновленной IT-ипотеки», ― пояснили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля правительство продлило льготную ипотеку для IT-специалистов до 2030 года. Предельная ставка кредитования составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях — до 9 млн рублей. Вместе с этим ставка может быть снижена за счёт банковских или региональных программ, пояснили в правительстве. При этом из программы исключили возможность приобретения недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. С учётом продления программы до 2030 года приобрести жильё по льготной ставке смогут не менее 82 тыс. региональных специалистов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что изменения в правилах льготной ипотеки для IT-специалистов нужны, чтобы пресечь возможные злоупотребления.

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов, запустить которую поручил президент Владимир Путин, действует с июля 2022 года. Минцифры предлагало упростить выдачу ипотеки для молодых специалистов отрасли. По оценке ведомства, благодаря смягчённым условиям воспользоваться льготой могли бы сотрудники почти 20 тыс. компаний.

21 июня Сбербанк изменил правила работы по двум льготным ипотечным государственным программам в связи с досрочным исчерпанием лимита. Речь шла, в том числе, о приостановке выдачи ипотечных кредитов для IT-специалистов. Ранее с 17 июня приостановил выдачу IT-ипотеки также и ВТБ.