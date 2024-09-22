Лондон, 22 сентября, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Семилетнему британцу по имени Локи Скайуокер Моубрей, названному так в честь персонажа из «Звездных войн», отказали в выдаче загранпаспорта из‑за авторского права Disney на фамилию Скайуокер. Об этом 21 сентября сообщило издание Suffolk News.

Simon Belcher/Global Look Press

Документ потребовался для поездки семьи на отдых в Доминикану. Однако с его выдачей возникли проблемы.

«Мы не знали, что это может быть потенциальной проблемой. Мы понимаем, что второе имя Локи [Скайуокер] защищено авторским правом, но мы не собираемся использовать его в личных целях», ― пояснил отец мальчика.

Он добавил, что понимает позицию чиновников, однако считает, что им нужно признать, что современные имена меняются.

В министерстве внутренних дел Великобритании посоветовали либо изменить имя сына, либо получить разрешение на его использование от киностудии. Позже загранпаспорт ребёнку всё же выдали.

Как сообщало ИА Регнум, в августе необычное имя дали девятому ребёнку, родившемуся в семье Алисы Тепляковой, которая в восемь лет сдала ЕГЭ и поступила в МГУ. Родители нарекли его Альрик Финист Орион. Отмечается, что у братьев и сестёр Алисы тоже не самые распространённые имена ― Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг, Тесей и Сулейман.

В июне российский туристов предупредили о возможных трудностях при пересечении госграницы РФ, которые могут возникнуть из-за выявления несоответствия информации в загранпаспортах. Речь идёт о технических ошибках в документе. В числе таких неточностей ― буква «ё», место рождения, указанное в соответствии с советскими названиями населённых пунктов, особенности машинописного штифта, транслитерации.