Луганск, 22 сентября, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Сотрудник противопожарной службы погиб в результате детонации беспилотника украинских формирований в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС России

Отмечается, что в Новоайдарском муниципальном округе ЛНР произошло возгорание сухой растительности.

«При тушении произошла детонация боевой части БПЛА. Травмы, несовместимые с жизнью, получил пожарный Вячеслав Глазунов. На 34-м году его жизнь оборвал снаряд ВСУ», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Глава МЧС России Александр Куренков назвал гибель каждого из сотрудников ведомства невосполнимой потерей.

«Наши пожарные работают с полной отдачей, служат примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию», — сказал он.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего. Уточняется, что ещё двух пожарных доставили с осколочными ранениями в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о гибели трёх мирных жителей в регионе при атаках дронов ВСУ за сутки. Он уточнил, что ещё 15 человек, включая трёх подростков, в результате этого пострадали.

В результате ракетного обстрела украинскими боевиками посёлка Новотроицкое в ДНР погибли трое мужчин. ВСУ ударили ракетами HIMARS и М30А1 по производственному участку рудоуправления.