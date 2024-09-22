Москва, 22 сентября, 2024, 09:37 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин, которые везли на «Газели» слитки золота стоимостью более 18,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Прокуратура г. Москвы

Автомобиль полицейские остановили возле одного из домов на улице Симоновский вал. Находившиеся в салоне мужчины 36 и 48 лет добровольно выдали стражам порядка сумку с пятью кустарными слитками из жёлтого металла. Изъятые образцы отправили на исследование. По результатам экспертизы установили, что это сплав на основе золота, серебра, цинка и меди.

«Общая масса химически чистых драгоценных металлов в составе: химически чистого золота — не менее 2,5 кг, химически чистого серебра — не менее 41 г», — говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов. По решению суда фигурантов отправили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Махачкалы мужчину при попытке вывезти 54 слитка золота и золотые ювелирные изделия из России. Их обнаружили в пункте пропуска у одного из пассажиров, вылетавших из РФ. Груз мужчина прятал в специально изготовленном корсете под одеждой.

Слитки были изготовлены кустарным способом. Стоимость изъятого превысила 142 млн рублей. Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по статье о контрабанде (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Китайский турист в ноябре прошлого года попытался вывезти из России свыше 185 г золотого песка, однако сотрудники Таможенной службы в Благовещенске пресекли его противоправные действия. Турист спрятал часть золотого песка в чехле.