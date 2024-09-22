Москва, 22 сентября, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается открыть в Ливане второй фронт. Такое мнение 22 сентября высказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

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По словам эксперта, израильский премьер-министр решил в это вопросе пойти ва-банк, так как понимает, что в секторе Газа ему выиграть не удасться.

«Какие могут быть сомнения в решимости, если говорят, что пора напасть? А в Газе Нетаньяху в любом случае не выиграет. Он и сам это понимает, поэтому пробует искать счастья в другом месте», — привело его слова «РИА Новости».

Багдасаров уточнил, что в сложившейся ситуации Нетаньяху необходима «громкая победа», которая сможет перекрыть предыдущий провал, однако ливанское движение «Хезболла» может гораздо ожесточённее сопротивляться, чем палестинское движение ХАМАС.

Эксперт добавил, что глава правительства Израиля прекрасно понимает риски такого решения, однако не видит возможности другого выхода на фоне усиливающегося внутриполитического кризиса, из-за которого он в итоге отправится в отставку.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 21 сентября стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана. По утверждению израильских военных, их авиация атаковала около 400 пусковых установок шиитского движения.

В ночь на 22 сентября Государственный департамент США на фоне возможности эскалации конфликта между Израилем и «Хезболла» призвал находящихся в Ливане американских граждан покинуть эту страну. В Вашингтоне уточнили, что возможность покинуть ливанскую территорию коммерческими авиарейсами в случае ухудшения ситуации может стать недоступной.