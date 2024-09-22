Москва, 22 сентября, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Решение Аргентины отказаться от вступления в БРИКС привело к тому, что страна отрезала себя от 80% мира. Такое мнение 22 сентября высказал международный аналитик Марсело Монтес.

Ralf Hirschberger/Global Look Press

Он отметил, что мир сегодня многополярен, и гегемонии США с характеристиками конца 90-х годов в нём практически не осталось.

«Это (гегемония США. — Прим. ред.) длилось более или менее до 2006 года, когда стал очевиден провал североамериканской политики в Ираке и в Афганистане», ― пояснил в беседе с «РИА Новости» Монтес.

По его словам, сегодня мировая власть «распределена», и БРИКС отражает это разнообразие, это распределение мировой силы лучше, чем любая другая группа.

«Поэтому, отказываясь от БРИКС и отдавая предпочтение отношениям с США, Израилем и ЕС, Аргентина только вредит себе, поскольку смотрит лишь на 12% мира, отбрасывая в сторону остальные почти 80%, и, соответственно, теряет возможности», — констатировал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря новый аргентинский президент Хавьер Милей принял решение о том, что Аргентина отказалась от вступления в БРИКС, которое в августе одобрили на саммите объединения. Он уведомил об этом лидеров России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики — стран, которые входят в это объединение.

Кроме того, по данным газеты La Nacion, Милей попросил о встрече с главами этих государств для обсуждения развития двухсторонних отношений. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что решение президента Аргентины отказаться от вступления в БРИКС демонстрирует проамериканскую модель поведения, выбранную новыми властями республики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января заявил, что решение Милея об отказе присоединиться к БРИКС является суверенным правом Аргентины, однако оно, по-видимому, неокончательное. По его словам, власти Аргентины скорее дали понять, что пока не готовы к присоединению к объединению.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 января заявил, что отказ Буэнос-Айреса от участия в БРИКС является суверенным правом Аргентины, и в Москве с уважением относятся к решениям этой страны. Он также добавил, что российская сторона надеется на то, что руководство Аргентины изменит отношение к членству в указанной организации. Он также отметил, что вступить в БРИКС есть много желающих.