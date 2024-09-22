Одинцово, Московская область, 22 сентября, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Если каждый день питаться пельменями, у человека может возникнуть ожирение, заявила заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

Александр Погожев ИА REGNUM

К набору веса и ожирению приводит еда, произведённая на заводах, поскольку это ультрапереработанный продукт.

«Эти продукты, как правило, вызывают ожирение», — процитировало Волкову агентство «РИА Новости».

В рационе такой еды должен быть минимум. Диетолог пояснила, что домашние пельмени намного предпочтительнее, но всё же есть их ежедневно не стоит.

Как сообщало ИА Регнум, диетолог Татьяна Селезнева призвала отказаться от еды, которая вредит здоровью и считается «мусорной», в том числе от сосисок, рафинированного сахара, белого хлеба, соевого соуса. Небезопасно также пиво, включая безалкогольное, дрожжевые изделия, рафинированное растительное масло, готовые мясные деликатесы, фастфуд.

Диетолог сравнила еду с топливом, которым заправляют автомобиль. Она предложила больше употреблять рыбы, капусты, сливочного масла, гречки, нута, яблок и брусники.