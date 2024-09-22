Вашингтон, 22 сентября, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Кошка по кличе Рейнбоу (rainbow — англ. «радуга»), которую хозяева потеряли в национальном парке Йеллоустоун, прошла путь в 1,5 тыс. км и в итоге вернулась домой. Об этом 21 сентября сообщил телеканал Sky New.

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Хозяева животного Бенни и Сюзанна Ангиано сообщили, что вместе с питомцем приехали в парк автофургонов в Йеллоустоне, где кошка испугалась и сбежала в лес. Хозяева вели поиски любимца в течение четырёх дней, однако это не дало никакого результата, отпуск заканчивался, и они вынуждены были уехать домой.

Когда супруги уезжали из Йеллоустона, они увидели на небе двойную радугу и сочли это знаком того, что кошка обязательно вернётся домой. И в августе с семьёй связалась компания, занимающаяся производством чипов, которым было помечено животное. Хозяевам рассказали, что Рейнбоу нашли в калифорнийском городе Розвилл и отправили в приют.

По данным телеканала, животное прошло от Йеллустоуна до Розвилла 1448 км. Хозяева сразу приехали за питомцем и благополучно забрали его домой. За два месяца кошка потеряла почти три килограмма и повредила лапы.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября в Великобритании в возрасте 33 лет умерла кошка по кличке Рози, которая считалась самой старой в мире. По данным СМИ, возраст кошки соответствовал 152 человеческим годам.

Чёрная кошка 15 сентября передумала перебегать дорогу перед автомобилями кортежа президента России Владимира Путина. Увидев автомобили, животное остановилось, быстро развернулось и убежало.