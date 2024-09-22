Москва, 22 сентября, 2024, 08:45 — ИА Регнум. В рядах российской армии в Курской области воюют двое колумбийцев из интербригады «Пятнашка», 22 сентября рассказал один из них — боец с позывным Кочевник.

Sergey Elagin/Global Look Press

Он приехал в Курскую область для выполнения задач по оказанию медицинской помощи. Кочевник почти совсем не говорит по-русски. Он и его товарищ с позывным Кондор занимаются материально-техническим обеспечением, подвозом боеприпасов, снаряжения, продовольствия, чтобы «помогать ребятами на передовой». Боец добавил, что на передовую их посылать опасно из-за языкового барьера.

Кочевник и Кондор считают, что нужно помогать российской армии. По мнению колумбийцев, Запад пытается скрыть правду о происходящем в Курской области.

«У меня трёхлетний опыт службы в армии Колумбии. Здесь я около девяти месяцев. Сейчас я занимаюсь обеспечением и охраной. В бригаде очень хорошо обращаются с иностранцами», — процитировало Кондора агентство ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские вооружённые формирования напали на Курскую область. Российская армия не позволила боевикам прораваться вглубь региона. Сейчас идёт выдавливание ВСУ из приграничья. Украинская армия несёт большие потери. С момента нападения на Курскую область ВСУ потеряли 15 650 военных.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 21 сентября назвал рабочей обстановку в курском приграничье. ВСУ каждый день пытаются продвигаться, но несёт большие потери, особенно на суджанском направлении.