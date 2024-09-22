Тегеран, 22 сентября, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Иран представил новую баллистическую ракету Jahad и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Shahed 136B собственного производства, сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА Регнум Иран

Их показали на военных парадах, прошедших по всей стране утром 21 сентября. В этих мероприятиях участвовали иранские военнослужащие, бойцы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана, сотрудники полиции страны, а также представители пограничной службы и отрядов народного ополчения «Басидж».

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года КСИР представил ракету, получившую название «Хейбар Шекан» и способною преодолевать расстояние 1450 км. Она рабоатет на твердом топливе. Эта ракета получила уникальные характеристики с точки зрения веса и точности стрельбы.

В ноябре 2022 года КСИР объявил о разработке первой для Ирана собственной гиперзвуковой баллистической ракеты. Её создали для уничтожения противоракетных систем вероятного противника.