Флорида, США, 22 сентября, 2024, 06:28 — ИА Регнум. Российский космонавт Александр Горбунов в составе экипажа миссии Crew-9, который отправится к Международной космической станции (МКС) на корабле Crew Dragon, прибыл на космодром на мысе Канаверал, штат Флорида. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

SpaceX Ракета Falcon 9

«Сегодня экипаж миссии Crew-9, в который по соглашению о перекрёстных полётах входит космонавт госкорпорации «Роскосмос» Александр Горбунов, прилетел на космодром на мысе Канаверал», — говорится в сообщении.

Уточняется, что помимо Горбунова в экипаж миссии входит астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Ник Хейг.

Экипаж Crew-9 отправится к МКС на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Пуск ракеты-носителя Falcon 9 запланирован на 14:05 по местному времени (21:05 мкс) 26 сентября.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября в «Роскосмосе» сообщили, что космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб установили рекорд по продолжительности полёта по программе МКС. Ожидается, что на Землю космонавты вернутся 23 сентября на корабле «Союз МС-25». Таким образом, Кононенко и Чуб проведут в космосе 374 дня.

10 сентября ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту корабль Crew Dragon с экипажем миссии Polaris Dawn, в состав которого вошли четыре туриста: командир Джаред Айзекман, подполковник ВВС США в отставке пилот Скотт Потит, а также инженеры Сара Джиллис и Анна Менон.12 сентября состоялся первый в истории случай, когда непрофессиональные астронавты совершили выход в открытый космос с коммерческого космического корабля.