* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 22 сентября, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Среди причин, по которым основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) получил такой статус, были его заявления якобы о причастности Вооружённых сил России и президента РФ Владимира Путина к военным преступлениям. Об этом говорится в постановлении Замоскворецкого суда по иску музыканта к Минюсту.

Duma.gov.ru Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Обращение Макаревича в судебную инстанцию касалось решения ведомства о внесении его в реестр иноагентов в России. Кроме того, в суде отметили, что основатель группы «Машина времени» в одном интервью признался в том, что осуществляет предпринимательскую деятельность за пределами РФ.

Также, как отмечается в решении судебной инстанции, Макаревич осуществлял политическую деятельность в интересах Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Макаревич был внесён в список иностранных агентов в сентябре 2022 года. Он оспорил это решение, но суд отклонил исковые требования музыканта о снятии статуса иноагента.

В мае 2024 года стало известно, что Макаревичу грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иностранного агента. За такие проступки ему могло грозить тюремное заключение сроком до двух лет.

В том же месяце Макаревич в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что он хочет, чтобы Украина «победила», и считает дни до этой «победы».