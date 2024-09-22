Лондон, 22 сентября, 2024, 04:45 — ИА Регнум. Британский боксёр Даниэль Дюбуа в бою за титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF) нокаутировал соотечественника Энтони Джошуа. Поединок проходил 21 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

(сс) Seth Whales Энтони Джошуа на ринге

Как сообщил телеканал Sky News, по ходу боя Дюбуа несколько раз отправил своего соперника в нокдаун — один раз в конце третьего и дважды в четвёртом раунде. Поединок завершился в пятом раунде нокаутом.

Эта победа стала для Даниэля Дюбуа 22-й в 24 поединках. До этого боксёр уступил украинцу Александру Усику и британцу Джозефу Джойсу. На счету Энтони Джошуа теперь четыре поражения при 28 победах.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая Александр Усик победил британского боксёра Тайсона Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе, завоевав пояс чемпиона по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). В результате этой победы боксёр стал первым в XXI веке чемпионом в супертяжёлом весе, объединяющим пояса WBA, WBO, IBF и WBC. 26 июня Усик отказался от чемпионского титула по версии IBF, чтобы, по его словам, создать возможность чемпионского боя за это звание между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.