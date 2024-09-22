Вашингтон, 22 сентября, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Государственный департамент Соединённых Штатов Америки в свете возможной эскалации конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» призвал американских граждан, находящихся на территории Ливана, покинуть страну. Об этом говорится в распространённом 21 сентября заявлении ведомства.

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«В связи с непредсказуемым характером развития конфликта между «Хезболлой» и Израилем и недавними взрывами по всему Ливану, включая Бейрут, посольство США настоятельно призывает американских граждан покинуть Ливан», — говорится в заявлении.

В Госдепе предупредили, что возможность покинуть Ливан коммерческими рейсами в случае ухудшения ситуации может оказаться недоступной. Также в ведомстве отметили вероятность того, что посольство США в Ливане может оказаться не в состоянии помочь оставшимся в стране гражданам.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило об обеспокоенности официальных лиц США в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. По информации источника, Вашингтон считает, что напряжённость между Израилем и «Хезболлой» достигла наивысшей точки, при которой деэскалация потребует огромных усилий.

21 сентября министр обороны Израиля Йоав Галант подписал распоряжение о введении на территории в районе Хайфы и северного приграничья особого положения. По словам официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, израильские войска в течение суток наносили интенсивные удары по объектам «Хезболлы». Израильская авиация атаковала около 180 объектов и порядка 400 пусковых установок шиитского движения.