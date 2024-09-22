Берлин, 22 сентября, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал дипломатическое урегулирование конфликта на Украине наиболее реалистичным сценарием и призвал тех, кто считает возможным победить Россию военным путём, обратиться к истории. Об этом он заявил 21 сентября в ходе выступления на мероприятии Weltwoche в Швейцарии.

(сс) Ashraf Tabatabaei. mehrnews.com Герхард Шрёдер

«Необходимо завершение путём переговоров. В любом случае, это не может быть решено военным путём. Нам необходимо достичь компромисса», — приводит его слова немецкое издание Welt.

По мнению Шрёдера, Евросоюз, оказывая военную и финансовую помощь киевскому режиму, должен требовать от Украины использования этих средств в оборонительных целях. При этом Киев должен предоставить серьёзные и реалистичные сценарии мирного урегулирования.

Он также напомнил, что выйти победителем из конфликта с Россией военным путём невозможно, и призвал тех, кто верит в это, обратиться к истории.

«Я рекомендую заглянуть в учебники истории. От Наполеона до Гитлера все потерпели неудачу», — указал Шрёдер.

В частности, экс-канцлер призвал власти ФРГ к осторожному и конструктивному поведению в отношении России в свете Второй мировой войны и совершённых Германией военных преступлений.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди также заявлял, что урегулирование конфликта на Украине военным путём невозможно. По его словам, Нью-Дели выступает за диалог и поиск дипломатического решения для восстановления мира.

10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты Америки, используя Украину, пытаются любой ценой сохранить своё глобальное военно-политическое доминирование и нанести РФ стратегическое поражение. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что эта цель Запада заведомо обречена на провал.

Российские власти неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий. 21 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что справедливое и устойчивое урегулирование украинского кризиса невозможно без учёта интересов России.