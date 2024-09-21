Киев, 22 сентября, 2024, 02:56 — ИА Регнум. Украина выделяет более $150 млрд на вооружение и оснащение ВСУ, заявил 21 сентября украинский министр обороны Рустем Умеров в эфире киевского телеканала «Рада».

ИА Регнум

При этом глава ведомства не уточнил, за какой период расходуется такая сумма средств. Он отметил, что финансирование ведётся как из бюджета Украины, так и за счёт помощи союзников Киева.

Умеров подчеркнул, что если увеличить финансовую поддержку, то возможности киевского режима существенно возрастут. Министр пояснил, что Киеву понадобятся инвестиции в военное производство, о чём киевский режим проинформировал своих партнёров.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября депутат Верховной рады Ярослав Железняк объявил, что украинский парламент поддержал увеличение расходов бюджета Украины на военные нужды на 500 млрд гривен ($12 млрд). Он добавил, что их размер в 2024 году должен составить рекордные для Киева 3,73 трлн гривен (почти $90 млрд).

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский призывал западные страны передать Украине $300 млрд российских активов, которые заморозил Запад после начала специальной военной операции.