Вашингтон, 22 сентября, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Количество бездомных в США значительно выросло и может побить прошлогодний рекорд, составивший 653 тыс. человек. Об этом 21 сентября пишет газета The Wall Street Journal.

David Shankbone Бездомный ветеран вооруженных сил США. Один из многих.

Отмечается, что издание собрало данные от более 250 организаций, помогающих бездомным. На сегодняшний день собраны сведения о 550 тыс. бездомных, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поскольку показатель растёт, то ожидается, что на конец года количество бездомных превысит зафиксированный в 2023 году рекорд в 653 тыс. человек. Это будет самый высокий показатель с начала сбора данных в 2007 году.

Речь идет о людях, живущих в палатках, приютах или просто на улице. Во многих штатах США наблюдается резкое увеличение количества бездомных. Так в Массачусетсе число бездомных в этом году возросло до 12,1 тыс. с примерно 4,4 тыс. в 2023-м, в Чикаго число бездомных выросло в три раза и достигло 19 тыс. Количество бездомных также выросло в Сан-Франциско, Сиэтле, Филадельфии, Вашингтоне, округе Колумбия, Майами. Сокращение отмечено в Лос-Анджелесе и Финиксе.

Основной причиной увеличения числа бездомных назван наплыв мигрантов, рост цен на недвижимость и эпидемию фентанила.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Сан-Франциско городские власти в рамках борьбы с растущим числом бездомных на улицах начали выдавать им билеты в один конец. Мэр города Лондон Брид выбрала «более жесткий» подход к проблеме роста числа бездомных, борясь проиграть на предстоящих выборах мэра, отмечается в публикации.

Согласно решению Брид, бездомным запрещено оставаться на тротуарах для ночёвки, а полицейским разрешили выписывать штрафы людям, которые лежат, сидят или устанавливают палатки в пешеходных зонах.