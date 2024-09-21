Берлин, 22 сентября, 2024, 01:59 — ИА Регнум. Депутаты бундестага от фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) попросили правительство Германии прокомментировать информацию об использовании Киевом немецких танков при атаке на Курскую область. Текст обращения опубликован 21 сентября на сайте парламента ФРГ.

Иван Шилов ИА Регнум

Авторы письма решили спросить руководство ФРГ, применяются ли немецкие вооружения для нападения на этот российский регион и не считает ли правительство, что использование указанного оружия пробуждает у России исторические воспоминания о противостоянии с нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны, в частности, об истории Курской битвы 1943 года.

Кроме того, представители фракции задали вопрос, не приведёт ли такое применение немецких танков к эскалации противостояния. Помимо этого, депутаты хотят выяснить, знали ли власти Германии заранее об атаке ВСУ на Курскую область и не помогал ли бундесвер украинским военным в указанной вылазке, а также не проходили ли бойцы Вооружённых сил Украины подготовку на территории ФРГ перед нападением на российский регион.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале проинформировал о том, что с момента атаки ВСУ на Курскую область российские военные впервые столкнулись с немецким танком Leopard, который был получен Киевом от НАТО.

19 сентября немецкий журналист Юлиан Рёпке написал, что не понимает, как командование ВСУ допустило потерю танка Leopard в Курской области. Рёпке уточнил, что речь идёт об основном боевом танке Leopard 2 модификации 2A5, переданном киевскому режиму Швецией.

19 сентября минобороны ФРГ обяъвило, что Германия выделила Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли 22 танка Leopard 1А5, а также 22 бронемашины с усиленной противоминной защитой и 12 самоходных артиллерийских установок Pzh 2000.