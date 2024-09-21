Санкт-Петербург, 22 сентября, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на ж/д станции Санкт-Петербург — Сортировочный-Московский на участке Октябрьской железной дороги. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры Сход с рельсов вагона грузового поезда на железнодорожной станции Санкт-Петербург — Сортировочный-Московский

«Пострадавших и задержки движения поездов нет. Причины происшествия уточняются», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.

По факту схода с рельсов вагонов грузового поезда организована проверка. Отмечается, что прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, соблюдение правил эксплуатации железнодорожного транспорта в соответствии с законодательством и даст оценку действия ответственных лиц.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября на 697-м километре перегона Волоконовка — Новый Оскол в Белгородской области произошёл сход локомотива и вагонов грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов на этом участке временно закрыли, пассажирские поезда отправили в объезд. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, повлёкший причинение значительного имущественного ущерба»). В ведомстве отметили, что причиной инцидента стало вмешательство в работу железнодорожного транспорта.