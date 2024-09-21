Белгород, 22 сентября, 2024, 00:28 — ИА Регнум. ВСУ поздно вечером 21 сентября ударили по трём населённым пунктам в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

«ВСУ нанесли удар ещё по трём населённым пунктам нашей области», — написал он в своём Telegram-канале.

По данным губернатора, в селе Николаевка украинские военные сбросили взрывное устройство с дрона на парковку, в результате чего загорелся легковой автомобиль.

В селе Ясные Зори из-аз прилёта боеприпаса вспыхнул пожар не кровли частного дома. Оба возгорания удалось потушить.

Атаке также подвергся город Шебекино. Согласно предварительной информации, которую привёл Гладков, во всех случаях пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября в посёлке Октябрьский Белгородского района Белгородской области дрон ВСУ атаковал трактор, работавший в поле. В результате случившегося пострадал мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения головы и грудной клетки. Его доставили в больницу.

21 сентября украинские военные нанесли удар по селу Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Из-за этого шесть населённых пунктов временно оставались без электроснабжения.