Энергодар, Запорожская область, 22 сентября, 2024, 00:00 — ИА Регнум. Инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), входящих в миссию агентства на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), ознакомили с последствиями атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на подстанцию «Заря». Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба станции.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

«Инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на Запорожской АЭС, ознакомили с последствиями вчерашней атаки ВСУ на подстанцию «Заря», — говорится в Telegram-канале ЗАЭС.

Отмечается, что атака на подстанцию, участвующую в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции, создаёт потенциальную угрозу безопасности ЗАЭС.

Как указал директор электростанции Юрий Черничук, атакованный трансформатор подстанции находится в 300 метрах от периметра ЗАЭС. По его словам, руководство обратится к МАГАТЭ и гендиректору агентства Рафаэлю Гросси с просьбой акцентировать внимание мировой общественности на происходящих вокруг станции событиях.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября украинские войска атаковали беспилотниками гражданскую инфраструктуру города — спутника Запорожской АЭС Энергодара. Дрон сбили в воздухе. О последствиях атаки не сообщалось. В результате повторной атаки БПЛА ВСУ повреждён один из двух трансформаторов подстанции «Заря». Персонал принял необходимые меры для обеспечения безопасности.