Штат Северная Каролина, США, 21 сентября, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Экс-американский лидер и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп рассчитывает, что если он займёт пост главы государства, то США достигнут Марса до конца его президентского срока. Соответствующее заявление политик сделал 21 сентября, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.

Иван Шилов ИА REGNUM

Трамп указал, что США станут лидерами в космосе и обратился к предпринимателю и владельцу SpaceX Илону Маску с призывом запускать ракеты.

«Илон, запускай ракетные корабли, потому что мы хотим достичь Марса до конца моего президентского срока», — призвал Трамп Маска.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил Илон Маск, первый беспилотный полёт космического корабля Starship на Марс может состояться через два года. Бизнесмен отметил, что в случае успешных испытаний первые пилотируемые полёты на Красную планету могут состояться через четыре года. По словам Маска, с этого момента частота полётов будет расти в геометрической прогрессии, а через 20 лет на Марсе будет построен первый самодостаточный город.

Также он предложил назвать первый город на Красной планете словом «Бар». Пользователи X увидели в этом отсылку к шоколадному батончику Mars — словосочетание Mars bar переводится как «батончик Марс».