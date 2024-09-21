Будапешт, 21 сентября, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) до конца недели рассмотрит вопрос полноценного возвращения российских и белорусских шахматистов на соревнования. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России (ФШР).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вопрос рассмотрения полномочий ФШР и прав российских и белорусских шахматистов будет рассматриваться с 10:00 мск в воскресенье 22 сентября», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФШР.

Генассамблея FIDE проходит в субботу и воскресенье в рамках Конгресса спортивной организации, стартовавшего 17 сентября в Будапеште.

В феврале 2022 года FIDE приняла решение об участии шахматистов из России и Белоруссии в соревнованиях в нейтральном статусе. Сборным командам обеих стран запрещено участвовать в соревнованиях. Кроме того, в РФ и Белоруссии не проводятся официальные турниры под эгидой FIDE.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев выступил за возвращение российских спортсменов на международные турниры. Он отметил, что будет просить Генассамблею FIDE провести тайное голосование по восстановлению прав шахматистов из России и Белоруссии.

В июне комиссия FIDE по этике отстранила ФШР на два года. Федерацию шахмат России и главу FIDE Аркадия Дворковича обвинили в якобы нарушении этического и дисциплинарного кодекса. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что FIDE этим решением исключила себя из мировых шахмат.