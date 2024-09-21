Москва, 21 сентября, 2024, 20:32 — ИА Регнум. Начальник пиротехнического отдела центра «Лидер» МЧС России Вячеслав Цоффка погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

МЧС России/Telegram

«В 46 лет, в самом расцвете сил, ушёл профессионал, всю жизнь посвятивший служению Родине и воспитанию молодого поколения, щедро передавая свой богатый и уникальный опыт», — сказал глава МЧС Александр Куренков.

Вячеслав Цоффка неоднократно участвовал в гуманитарном разминировании на территории России и за её пределами. На его счету более 10 тыс. обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.

Он был награждён орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами.