Харьков, Украина, 21 сентября, 2024, 19:57 — ИА Регнум. В Харькове демонтировали скульптуры героев из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на местные сообщества в соцсетях.

Кадр из Телеграмм — канала

Фигуры были установлены на улице Ярослава Мудрого.

«Скульптуры изображали персонажей известной книги — Остапа Бендера, Кису Воробьянинова и Эллочку Щукину», — отмечается в сообщении канала.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября власти Одессы одобрили снос памятника поэту Александру Пушкину.

19 сентября депутаты киевского горсовета поддержали очередное переименование нескольких городских объектов, названных в честь русских учёных и деятелей культуры, в рамках проекта «дерусификации». 19 сентября Верховная рада утвердила новые названия более чем 300 населённых пунктов. В результате переименования на Украине появятся такие населённые пункты, как Новый Париж и село Масонов.