Вашингтон, 21 сентября, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Водолазы, которые исследуют обломки затонувшей у берегов Сицилии элитной яхты Bayesian, призвали власти Италии обеспечить охрану найденных на судне сейфов, так как считают, что там находятся секретные данные. Об этом сообщил 21 сентября телеканал CNN.

Global Look Press

«Специалисты запросили усиление мер безопасности для охраны судна из-за опасений, что конфиденциальные данные, запертые в его сейфах, могут заинтересовать иностранные правительства», — говорится в публикации.

Судно находится на глубине 50 м. Должностное лицо, участвующее в планах по подъёму яхты, сообщило журналистам на условиях анонимности, что на судне находятся два водонепроницаемых сейфа, в которых лежат два сверхзашифрованных жёстких диска, содержащие строго секретную информацию, в том числе пароли и другие конфиденциальные данные.

Выжившие рассказали прокурору, что находившийся на яхте британский миллионер и основателя компании по обеспечению компьютерной безопасности Darktrace Майкл Линч не доверял облачным сервисам. Он всегда хранил диски с данными в защищенном отсеке яхты.

Изначально было беспокойство, что до обломков яхты попытаются добраться воры, чтобы украсть ценные вещи. Теперь есть опасения, что судном заинтересуются иностранные спецслужбы.

Как передавало ИА Регнум, яхта Bayesian потерпела крушение во время шторма. На её борту находились 12 пассажиров и 10 членов экипажа. Спастись удалось девятерым членам экипажа и шести пассажирам. В связи катастрофой было возбуждено уголовное дело.

Всего нашли тела пяти жертв катастрофы. В том числе был найдены и опознаны тела Линча и его 18-летней дочери Ханны.