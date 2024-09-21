Салехард, 21 сентября, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение верхнего храма собора Преображения Господня в Салехарде. Собор является самым большим храмовым комплексом в российской Арктике.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО Патриарх Кирилл освятил Преображенский собор на Ямале

Патриарх Кирилл провел литургию в новоосвященном храме и поздравил её участников с историческим событием. «Сам факт строительства такого грандиозного храма тут уже свидетельствует о том, какой путь прошла вся наша страна, — заявил глава Русской православной церкви. — Человек опирается на свои силы, на науку, знания, технологии. Но никакое материальное благополучие не может обеспечить того, что мы называем полнотой жизни, когда сочетаются и духовные, и материальные ценности».

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО Патриарх Кирилл освятил Преображенский собор на Ямале

Вместе с прихожанами на богослужении 21 сентября побывал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО Губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов

«Это историческое событие для Ямала — освящение главного храма региона и одного из будущих духовных центров всего российского севера, — отметил Дмитрий Артюхов. — Собор с неповторимыми архитектурой и внутренним убранством построен в новой части города и уже стал доминантой развития окружной столицы, вокруг него сегодня, по сути, будет разрастаться новый Салехард». Губернатор сообщил, что храм станет не только духовным, но и культурным, образовательным центром. «Местом молитвы и реального духовного опыта людей. Он объединит на нашей земле добрые мысли и начинания», — отметил Дмитрий Артюхов.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО Губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов и патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Собор в честь Преображения Господня в Салехарде входит в число самых высоких сооружений на Ямале. Его высота составляет более 60 метров, что сопоставимо с двадцатиэтажным домом. Храм увенчан пятью куполами. На нем установлено 16 колоколов, украшенных барельефами с ликами православных святых и цитатами из молитв. Три больших колокола были отлиты в 2013 и 2015 годах и освящены патриархом Кириллом.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО Патриарх Кирилл освятил Преображенский собор на Ямале

В пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого АО уточнили, что отдельное здание построено для православной гимназии, которая готовится к открытию. Обучаться здесь будут 210 школьников с первого по восьмой классы. Гимназия уже полностью укомплектована, сейчас уроки проводятся в здании духовно-просветительского центра Салехардской епархии. Программа обучения включает уроки нравственности, школу этикета, казачьи игры и забавы, народные промыслы, русский фольклор, театральное творчество, семьеведение, основы православной веры, социокультурные истоки, основы казачьей жизни. Важной частью жизни гимназистов и родителей является участие в богослужениях, которые будут совершаться в соборе.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО Патриарх Кирилл освятил Преображенский собор на Ямале

«Открытие кафедрального собора в честь Преображения Господня — долгожданное событие для всех православных верующих Салехарда. Сейчас службы проводятся в храме святых апостолов Петра и Павла — эта уникальная церковь стала первым сооружением на Ямале, построенным из камня. В этом году храм ремонтируют, после завершения работ его украсит архитектурная подсветка», — говорится в официальном сообщении.