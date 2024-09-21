Сингапур, 21 сентября, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Третья тренировочная сессия пилотов «Формулы-1» на Гран-при Сингапура была прервана из-за выбежавшей на трассе ящерицы. Об этом 21 сентября сообщалось в аккаунте турнира в соцсети X (бывший Twitter).

Кадр из видео

Крупный варан словно счёл необходимым лично проконтролировать заезд и выполз на гоночный асфальт. Стюарды вооружились пакетами и погнались за рептилией. Им пришлось потратить некоторое время на поимку ящерицы.

«Самый странный красный флаг в истории», — отмечается в посте «Формулы-1».

В заключительной тренировке первое время показал британский гонщик «Макларен» Ландо Норрис. В своей лучшей попытке он преодолел круг за 1 минуту 29,646 секунды. Второй результат у ещё одного британца Джорджа Рассела («Мерседес», +0,479), третьим стал австралиец Оскар Пиастри («Макларен», +0,785).

Действующий чемпион турнира Макс Ферстаппен («Ред Булл») показал четвёртое время с отставанием в 0,894 секунды.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября Пиастри стал победителем гонки Гран-при Азербайджана — 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам «Формула-1». Второе место занял монегаск Шарль Леклер из «Феррари», третье — Расселл. Ферстаппен оказался на финише пятым, гонщик не может одержать победу на протяжении семи этапов.