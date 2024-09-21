Ташкент, 21 сентября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Депутаты сената Узбекистана приняли законопроект, устанавливающий порядок признания нежелательными иностранцев и лиц без гражданства. Трансляцию вела пресс-служба законодательного органа.

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Нововведение предусматривает внесение в специальный реестр имён тех, кто сделал заявления, противоречащие суверенитету, территориальной целостности и безопасности республики, провоцирующие межгосударственную, национальную, расовую и религиозную вражду, а также дискредитирующие честь и историю узбекского народа.

Признанным нежелательными иностранцам планируют запретить въезд в страну, открывать банковские счета, покупать недвижимость, участвовать в приватизации госимущества, вступать в финансовые и договорные отношения. Этот срок могут сократить, если они устранят причины внесения в список.

Проживающие в Узбекистане иностранцы, если их признают нежелательными, будут обязаны выехать из страны в течение 10 дней. В противном случае их вышлют принудительно.

Заседание сената прошло 20 сентября. Закон вступит в силу после подписания президентом страны Шавкатом Мирзиёевым и официального опубликования.

Как передавало ИА Регнум, в апреле в Узбекистане суд приговорил к пяти годам лишения свободы жителя, оскорбившего Мирзиёева. Основанием для этого стала публикация им в Сети гневного комментария по поводу приезда президента на парад Победы в Москву. Осужденный также оскорблял в соцсетях правоохранителей и судей.