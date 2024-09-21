Дзержинск, Нижегородская область, 21 сентября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. В городе Дзержинске Нижегородской области 16-летний подросток умер после того, как надышался парами бензина. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что 20 сентября в квартире дома на улице Терешковой обнаружено тело подростка без видимых телесных повреждений.

«При осмотре на месте происшествия обнаружена канистра с бензином. По предварительным данным, подросток скончался в результате дыхательной недостаточности, возникшей вследствие отравления парами бензина», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также условия воспитания подростка в семье. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, в августе в селе Георгиевка Марксовского района Саратовской области 15-летний подросток умер после разгрузки мешков с удобрениями. По предварительным данным, подросток помогал знакомому грузить мешки. По приходе домой у мальчика ухудшилось самочувствие. Врачи госпитализировали его, однако спасти не сумели — подросток скончался в тот же день.