Вашингтон, 21 сентября, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он пользуется в Израиле столь огромной поддержкой, что может баллотироваться в премьер-министры этой страны. Соответствующее заявление прозвучало 20 сентября во время его выступления на мероприятии «Борьба с антисемитизмом в Америке».

Ron Sachs — Cnp For Ny Post/Global Look Press

«Мой рейтинг одобрения в Израиле составляет 99%. Все меня любят. Я мог бы баллотироваться на пост премьер-министра, но мне нужно для этого выучить ваш язык. Это задача не из лёгких… Я — самый популярный человек в Израиле!» — сообщил Трамп в пятницу, 20 сентября.

Также политик подчеркнул, что дома, напротив, его любят не все.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 сентября Трамп заявил, что собирающимся голосовать за кандидата на пост главы государств от Демократической партии и вице-президента США Камалу Харрис американским евреям необходимо «проверить голову». По словам кандидата от республиканцев, в случае его поражения на выборах «еврейский народ понесёт серьёзные потери», а «Израиль прекратит своё существование через два года».

19 сентября Трамп заявил, что за время своего нахождения в Белом доме он очень много сделал для Израиля, однако только 24% американских евреев готовы сейчас отдать свои голоса за него на выборах.