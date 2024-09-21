Мытищи, Московская область, 21 сентября, 2024, 17:48 — ИА Регнум. В Мытищах местный житель привязал двух собак к своему автомобилю и на скорости протащил их по асфальту. Злоумышленника задержала полиция, сообщила 21 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кадр из видео

Камеры видеонаблюдения засняли в посёлке Дружба, как автомобиль ВАЗ-21-04 проехал по дороге с двумя собаками, привязанными сзади верёвками. Очевидцы сообщили об этом в полицию.

«Правонарушитель задержан оперативниками МУ МВД России «Мытищинское» Московской области. Это 50-летний местный житель», — сообщила Волк в своём Telegram-канале.

Дознаватель возбудил уголовное дело по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным»). Полиция проводит предварительное расследование.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале на Бескудниковском бульваре в Москве в прицепе-автодоме в мороз в течение нескольких суток находились четыре собаки — дворняга, два алабая и бигль. Местные жители обратили внимание на вой собак, раздававшийся из заледеневшего автодома. Они сообщили о происходящем в прокуратуру.

В апреле МВД по Татарстану сообщило о жителе Набережных Челнов, который заманил собаку к себе в квартиру, зарезал и вынес окровавленный труп во двор. На улице в этот момент играли дети.