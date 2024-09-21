Москва, 21 сентября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Благодаря масштабным инвестпроектам, запущенным в Москве при поддержке властей города, будут построены два дата-центра, дворец спорта, многофункциональный комплекс и центр дополнительного образования, заявил 21 сентября мэр столицы Сергей Собянин.

Sergey Elagin/Global Look Press

«В Косино-Ухтомском построят комплекс из двух дата-центров общей мощностью 100 МВт. Этот проект внесёт весомый вклад в развитие инфраструктуры хранения и обработки данных и даст больше 350 рабочих мест для российских ИТ-специалистов», — написал он в Telegram-канале.

Дворец спорта возведут в Хорошёво-Мнёвниках. Там будут проводить занятия по фигурному катанию, гимнастике, единоборствам и хоккею. В районе Коммунарка появится многофункциональный комплекс возле строящейся станции метро «Корниловская».

Центр дополнительного образования построят в Раменках для оказания комплексной помощи в обучении и социализации учеников коррекционных школ и центров содействия семейному воспитанию.

С начала года администрация Москвы предоставила инвесторам под масштабные проекты участки общей площадью около 220 га, отметил Собянин. Больше всего участков выделили в ТиНАО.