Москва, 21 сентября, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Поздравительные онлайн-открытки в мессенджерах могут быть небезопасными из-за возможного содержания фишинговых ссылок или вредоносного программного обеспечения. Об этом предупредил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По его словам, открытки злоумышленники зачастую рассылают от лица родственников, сообщило «РИА Новости». Вредоносное программное обеспечение пользователям в мессенджерах в некоторых случаях отправляют под видом архива. Жертва ожидает увидеть внутри картинку или презентацию, а при его распаковке внутри оказывается исполняемый exe-файл, содержащий вредоносное ПО. Таким способом мошенники могут украсть аккаунт конкретного человека.

Второй сценарий кибератаки предусматривает рассылку пользователю поздравительной картинки в виде медиафайла и якобы программы для его просмотра, которая на самом деле является вирусом.

Эксперты советуют для защиты от киберугроз обращать внимание на расширение файлов и не переходить по подозрительным ссылкам. Также важно настроить двухфакторную аутентификацию на всех онлайн-площадках, где это возможно.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что, согласно исследованию компании, 28% россиян, которые получают поздравительные картинки в мессенджерах, сами их никогда не отправляют. При этом получают и отправляют открытки (картинки) с поздравлениями своим контактам в мессенджерах (например, на день рождения или Новый год) 62% опрошенных россиян.

Как сообщало ИА Регнум, главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов 10 августа сообщил о новом мошенническом способе обмана россиян. По его словам, злоумышленники создают групповые «корпоративные чаты» в мессенджерах с фейковыми аккаунтами руководителей. Затем они рассылают сообщения о якобы проводимой в компании проверке и необходимости участникам ожидать звонка от правоохранительных или контролирующих организаций. Посеяв панику, мошенники предлагают сотрудникам перевести деньги, взять кредит или установить вредоносное программное обеспечение.

Эксперт «Лаборатории Касперского» посоветовал в этом случае позвонить на номер мобильного телефона человеку, который предупреждает якобы о грядущей проверке, не используя мессенджер.

Руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Александр Вураско рассказал, как не стать жертвой фишинга. Для этого пользователям необходимо повышать свою финансовую и компьютерную грамотность.