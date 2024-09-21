Москва, 21 сентября, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Специалисты Роспотребнадзора отслеживает ситуацию с быстрым распространением нового штамма коронавируса (COVID-19) — XEC, сообщили 21 сентября в пресс-службе ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В ведомстве сообщили, что XEC — это рекомбинант двух более ранних подвариантов штамма коронавируса «Омикрон» — FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы нового варианта вируса схожи с предыдущими. Заболевшие жалуются на лихорадку, боль в горле, кашель и потерю обоняния. Также у заражённых может наблюдаться потеря аппетита, боли в теле, головная боль, насморк и усталость.

Впервые ХЕС обнаружили в июне этого года в Германии. С тех пор он был выявлен в нескольких странах.

«Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам «Омикрона», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики, использовать средства индивидуальной защиты, мыть с мылом руки и по возможности не контактировать с заболевшими. Также следует проветривать помещения и в случае недомогания обращаться к врачам. В особенности эти рекомендации касаются пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 15 сентября заявил, что в стране достаточно лекарств от коронавируса. Он отметил, что необходимо вовремя начать лечение.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 сентября заявила, что пока необходимости в массовой вакцинации от COVID-19 в России нет. Лечащий врач может при необходимости назначить курс вакцинации. Сейчас внимание уделяется прививкам против гриппа, поскольку от этого заболевания могут быть крайне серьёзные осложнения.