Москва, 21 сентября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Народный артист России, солист оперной труппы Большого театра Владислав Верестников ушёл из жизни после тяжёлой и продолжительной болезни в возрасте 77 лет. Об этом 21 сентября сообщила пресс-секретарь Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Катерина Новикова.

РИА Новости

«За годы работы в Большом театре (1977–2006) Верестников исполнил более 30 ведущих партий в операх русских и зарубежных композиторов», — привело её слова «РИА Новости».

Пресс-секретарь ГАБТ уточнила, что с 2006 года солист преподавал сольное пение в Московском государственном институте музыки имени Шнитке, а также в центре оперного пения Галины Вишневской.

Коллектив театра выразил искренние соболезнования родным и близким Верестникова. О дате, времени и месте прощания с артистом будет сообщено дополнительно, добавили в пресс-службе.

Верестников родился 4 января 1947 года в Харькове. Два года проработал в Харьковском театре оперы и балета (1975–1977), после чего перешёл в Большой театр (1977–2006). В 1988 году получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1988 году, а в 1994 году звание народного артиста России.

Артист в числе прочих исполнял роли Ренато в опере Джузеппе Верди «Бал-маскарад» и Жермона в «Травиате», а также роль Ди Поза в опере «Дон Карлос».