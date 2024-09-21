Будапешт, 21 сентября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев выступил за возвращение российских спортсменов на международные турниры. Он уверен, что спорт должен быть вне политики.

(сс) Begimai Abdyzhaparova Бабур Тольбаев

В беседе с ТАСС в преддверии Генассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE), на которой планируется рассмотреть вопрос полноценного возвращения спортсменов из России и Белоруссии на турниры, глава федерации заявил, что придерживался бы такой же позиции в отношении любой другой страны.

«А это [возвращение] правильно, по жизни правильно. Спорт должен быть вне политики <…> В мире очень много конфликтов, но участвующие в них страны никак не наказываются. Не должно быть двойных стандартов ― это просто нарушение этики», ― подчеркнул Тольбаев.

Он также добавил, что будет просить Генеральную ассамблею сделать голосование по восстановлению россиян и белорусов тайным.

«Понял, что есть люди, которые просто боятся публично выражать свое мнение ― они боятся определенного воздействия, давления как здесь, так и в своих странах», ― пояснил Тольбаев.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября норвежский гроссмейстер, бывший чемпион мира Магнус Карлсен выступил против возвращения российских шахматистов к участию в соревнованиях под эгидой FIDE. Свой протест по поводу полного снятия санкций с российских и белорусских представителей этого вида спорта Карлсен выразил 19 сентября во время вручения награды лучшему шахматисту с 1924 года, которую он получил из рук президента FIDE Аркадия Дворковича. Шахматная федерация Норвегии также поддерживает позицию спортсмена.

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что желание норвежского гроссмейстера отсрочить возвращение российских шахматистов к участию в соревнованиях было ожидаемым. Он не исключил, что мнение ведущего шахматиста мира может повлиять на итоговое решение FIDE.

В июне комиссия FIDE по этике отстранила Федерацию шахмат России на два года. ФШР, а также главу FIDE Дворковича обвинили в нарушении этического и дисциплинарного кодекса федерации. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда же заявила, что подобными действиями FIDE исключила саму себя из мировых шахмат.

В феврале 2022 года FIDE приняла решение о том, что спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Сборным командам обеих стран участвовать в соревнованиях запрещено, кроме того, на территории России и Белоруссии не проводятся турниры федерации. В ноябре 2023 года федерация продлила разрешение российским и белорусским игрокам выступать под флагом организации до 2025 года.