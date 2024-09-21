Луганск, 21 сентября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Пожар в Станично-Луганском округе Луганской Народной Республики (ЛНР) локализован на площади 2,39 тыс. га. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба МЧС.

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«Огнём повреждены 186 строений, в том числе 161 жилой дом. Тушение продолжается», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября в ЛНР в окрестностях Антрацита вспыхнул крупный пожар, распространившийся на посёлки Степное и Лесное. Также огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода, где загорелся цех с готовой продукцией, и посёлок Изварино.

Открытое горение на территории алюминиевого завода ликвидировали днём 15 сентября на площади 4,4 тыс. кв. м. В селе Валуйском огнём повреждены десять частных жилых домов, пострадали два человека.

Вечером 16 сентября глава МЧС Александр Куренков распорядился направить в ЛНР дополнительные группировки пожарных общей численностью 130 человек и 29 единиц техники, в которые вошли пожарно-спасательные подразделения из Московской, Тульской, Калужской и Орловской областей.

19 сентября в МЧС сообщили, что в Станично-Луганском округе ЛНР из-за ветра есть угроза перехода огня на дачный кооператив «Ольховские Дачи» и село Нижняя Ольховая. В ведомстве добавили, что для защиты населённых пунктов пожарные рассредоточены по наиболее сложным участкам, с помощью спецтехники прокладываются минерализованные полосы.